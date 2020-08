Catalunya segueix disparada amb 1.055 casos nous

Catalunya registra 1.055 casos nous de coronavirus, 942 confirmats per PCR. El total diagnosticat per aquestes proves s'eleva a 96.571, segons l'últim balanç d'ahir del Departament de Salut, i la xifra total és de 118.097 casos. Segons les dades, 12.922 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que ahir es reportés una defunció. El risc de rebrot, des de mitjan juliol a la zona vermella, se situa en 158,43, per sobre de valors de la setmana anterior, quan era de 153,55 (del 4 al 10 d'agost). La velocitat de propagació es manté en 1,06, mentre la setmana passada s'havia mantingut per sota de la barrera de l'1. Hi ha 666 pacients ingressats, 5 menys que en el balanç anterior; 121 a l'UCI, 4 menys.

L'objectiu és ara abaixar la corba de contagis, després que la setmana passada el risc de rebrot s'estabilitzés a Catalunya i deixés enrere el pic de juliol, segons les autoritats sanitàries. Ara bé, el risc de rebrot s'ha estancat aquests últims dies, sobretot per la dificultat que baixi a l'àrea metropolitana, mentre altres regions han entrat en la zona vermella. Així, el risc de rebrot ha passat de 174,05 -del 28 de juliol al 3 d'agost- a 153,55 -del 4 al 10 d'agost- i al valor actual de 158,43 -de l'11 al 17 d'agost.



Mesures més dures a Reus

Reus, al Baix Camp, és un dels focus on la taxa d'incidència del virus segueix disparada. Per això, a més dels cribratges massius que van començar ahir, la Consellera de Salut, Alba Vergés, anunciava un enduriment de les restriccions per frenar els contagis. Així, a la ciutat es prohibeixen les trobades a deu persones, es limita l'aforament al 50% en bars i restaurants, no es podrà consumir a les barres dels establiments, i es restringeix l'aforament en cerimònies religioses al 33%, en esdeveniments culturals i esportius, al 50%. I Vergés afegia: «Fem una crida a la ciutadania que només surti per allò imprescindible i que redueixi al màxim l'activitat social; limitar els aforaments a bars i restaurants no és l'objectiu, sinó no anar-hi si no és estrictament necessari».



Més cribratges massius

Els cribratges massius també van començar a l'Hospitalet, on es van formar cues, i, a més, el Departament de Salut n'anunciava un de nou a Cornellà de Llobregat, que arrencarà dilluns. Aquesta eina ha detectat 513 asimptomàtics en els 21.216 tests fets fins ara a diferents localitats catalanes - un 2,41% de les proves.

Ahir CatSalut també va anunciar la construcció d'un edifici modular de quatre plantes a Lleida, al costat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, per pacients covid-19.



Complicacions a la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, també viu una situació complicada. Ahir tenia 44 casos confirmats de covid-19, tres d'ells ingressats a l'hospital. Però el nombre d'aïllats al domicili per haver estat en contacte estret amb un positiu va pujar en 115 persones més en 24 hores, i la xifra total ja ascendeix a 549. El risc de rebrot a la població (727) quintuplica el de tot Catalunya (158,43).



Inici de curs

Sobre la tornada a les escoles el 14 de setembre, i després de les darreres discrepàncies entre els departaments de Salut i el d'Educació, ahir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va negar «rotundament» que hi hagi manca de coordinació entre el seu departament i el de Salut, i destacava que tots els documents estan signats conjuntament.