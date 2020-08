COOPERACIÓ Defensa podria formar 2.000 rastrejadors

El Ministeri de Defensa té capacitat per formar 2.000 rastrejadors militars que posaria a la disposició de les comunitats autònomes si així ho sol·licitessin com a part de les mesures per fer front a la pandèmia de coronavirus. Així ho va explicar ahir la ministra Margarita Robles, subratllant que Defensa va posar en marxa «cursos molt detallats» per formar rastrejadors i els que ja estan formats es troben ja realitzant aquesta tasca en l'àmbit militar. Encara que la ministra no va poder especificar el número dels rastrejadors militars ja formats, sí que va avançar que el seu Departament podria disposar-ne de fins a 2.000, «si fos absolutament imprescindible». «De moment no són necessaris perquè tenim els metges i sanitaris de l'Exèrcit», va indicar. Robles va garantir que les Forces Armades «sempre estan preparades si hi hagués una nova onada» de contagis de covid-19.