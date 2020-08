La Generalitat tanca tots els prostíbuls per la pandèmia

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va anunciar ahir la modificació de la resolució relativa a l'oci nocturn durant la pandèmia de coronavirus, que ara també inclou establiments amb locals annexos com els prostíbuls. «Era una incoherència tancar l'oci nocturn i mantenir oberts altres locals en els quals es realitzen activitats d'aquest tipus», va argumentar Vergés aquest divendres en roda de premsa durant una visita a Reus. La consellera va afirmar que tant els ajuntaments com Protecció Civil ja estan informants d'aquesta prohibició perquè ho controlin. Amb aquesta resolució, Salut va prorrogar sense una data precisa la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments d'oci nocturn.

En aquest sentit, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va instar les comunitats autònomes a tancar els prostíbuls i locals de contactes, ja que els contagis que es produeixin en aquests llocs poden comportar un «augment potencial de positius de difícil rastreig». Montero va enviar una carta als consellers autonòmics d'Igualtat per sol·licitar-los que s'adoptin mesures específiques per a aquests locals, igual que s'ha fet amb bars, restaurants i locals d'oci nocturn, per frenar el virus quan «la pandèmia segueix sent una realitat» a Espanya. «Sense perjudici de la nostra constant lluita contra l'explotació sexual, considero important que s'actuï específicament sobre aquells llocs on s'exerceix la prostitució», va expressar Montero.

Per la seva banda, la secretària de Polítiques Feministes del PSC, Sònia Guerra, també va reclamar al Govern el tancament dels prostíbuls, malgrat que el decret que Catalunya havia publicat el dia anterior ja incorporava aquestes mesures. Guerra ho va fer després que el Govern de Castella-la Manxa decretés ahir el seu tancament amb motiu de la pandèmia.



Reclamen alternatives

Médicos del Mundo va donar la benvinguda a la petició del Ministeri d'Igualtat perquè les comunitats autònomes tanquin els prostíbuls davant la crisi de la covid-19, però va demanar mesures alternatives per a les dones. L'ONG considera que el tancament dels prostíbuls serà «insuficient» si no s'acompanya d'«una sèrie de mesures que garanteixin els mitjans de vida de les persones en situació de prostitució, un dels col·lectius més castigats en aquesta crisi sanitària, per falta d'alternatives reals».

Segons l'entitat, aquestes treballadores «s'exposaven en el pitjor moment de la crisi sanitària, en l'estat d'alarma, amb clients que se saltaven el confinament i exigien preus més reduïts i pràctiques més violentes». «S'han tonrat a exposar en la nova normalitat, amb la reobertura de clubs i pisos, amb la impossibilitat de guardar la distància en la pràctica sexual; i ara tornen a patir el neguit d'un sistema prostitucional que les condemna a la marginalitat, tancant prostíbuls sense oferir a canvi uns mitjans de protecció que garanteixin recursos amb els quals puguin viure», van alertar. Així, reclamen recursos habitacionals, suport econòmic i alternatives per a la reinserció laboral d'aquestes dones.