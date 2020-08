PREVENCIÓ Inspectors de Treball reclamen un protocol

Els inspectors i sotsinspectors de Treball han demanat a la Direcció General a Inspecció de Treball i Seguretat Social que elabori un protocol per evitar els contagis de covid-19 a les seves visites a les empreses. En un comunicat conjunt, el Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, juntament amb Fesess, Sislass, Adi i Seslaess, han subratllat que la realització d'aquest protocol és urgent davant el volum de càrrega de treball dels inspectors després de l'aprovació, el passat mes de juliol, del Reial Decret que establia mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària. També demanen que es realitzin PCRs al personal quan hagin estat en contacte amb persones que hagin resultat positives per coronavirus o si han pogut contagiar-se.