Quim Torra i Carles Puigdemont visiten la tomba de Machado a Cotlliure

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont han visitat aquest dissabte la tomba de l'escriptor Antonio Machado i la seva mare Ana Ruiz a la localitat francesa de Cotlliure, segons han donat a conèixer a través dels seus comptes de twitter.



Quim Torra ha indicat: "Retrobats a casa amb el president Carles Puigdemont. Hem aprofitat per visitar la tomba d'Antonio Machado".





Retrobats a casa amb el president @KRLS. Hem aprofitat per visitar la tomba d'Antonio Machado. pic.twitter.com/0Tfi3T76N7 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 22, 2020

Per la seva banda, Puigdemont, que ahir va pronunciar una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent (França), ha asseverat que sempre que visita Cotlliure, des dels anys vuitanta, aprofita per fer una visita a la tomba de Machado i la seva mare, "morts a l'exili. Avui he tingut l'honor de fer-ho amb el president".