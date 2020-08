VALL D'HEBRON Campins: «Les coses s'estan descontrolant»

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, va alertar ahir que els sanitaris estan «molt preocupats» perquè l'evolució de la pandèmia «no va bé» i va insistir en la necessitat de reduir la interacció social davant el «descontrol» dels rebrots. «Les coses s'estan descontrolant i si no som conscients i posem mesures per part de tots (...) podem tornar a una situació molt crítica com la de març o abril», va recalcar en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Campins, «les coses no van bé» i, encara que en les últimes setmanes «s'han fet esforços importants amb mesures dràstiques i més PCRs», el nombre de casos «segueix augmentant», amb una taxa d'incidència a Espanya de 138 per cada 100.000 habitants. A més, va detallar, en els últims sis dies les hospitalitzacions s'han incrementat un 20%, amb més de 600 persones ingressades i més d'un centenar a les UCIs de Catalunya i, a l'hospital Vall d'Hebron, ja tenen dues plantes pràcticament plenes de pacients infectats per covid-19. Per això, va dir l'epidemiòloga, «hem d'apel·lar a la consciència col·lectiva i «conscienciar molt la població, sobretot la jove».