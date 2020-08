Aragonès replica Puigdemont i demana una «estratègia compartida»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va replicar ahir Carles Puigdemont i va assenyalar que la negociació i el diàleg han de ser igual d'intel·ligents que la confrontació. Aragonès reclama una «estratègia compartida» entre les diferents forces independentistes i reivindica «el potencial extraordinari» que té el sobiranisme a Catalunya.«Confrontació, diàleg i mobilització en tots els àmbits han de fer-se amb intel·ligència», concreta.

En relació amb la data de les eleccions, Aragonès ha tornat a reclamar que sigui el president Torra qui fixi el dia i no pas el jutge Marchena. «Aquesta és l'opinió d'Esquerra Republicana i és el que li he traslladat al president en privat. Espero que ho tingui en compte», va remarcar.

En una visita ahir en una empresa que produeix carn ecològica de Campdevànol, Aragonès va coincidir amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. El vicepresident del Govern va apostar per la negociació i el diàleg «intel·ligents» igual que la confrontació que exigeix Puigdemont. Aragonès va tornar a reclamar «consens estratègic» de l'independentisme per poder avançar cap a la República Catalana i va destacar que el sobiranisme té un «potencial extraordinari» actualment. «La confrontació i el diàleg sempre han de ser intel·ligents. Així ho ha fet sempre l'independentisme i així ho haurem de continuar fent però a partir d'una estratègia consensuada», va assenyalar.

El coordinador nacional d'Esquerra va recordar que el que cal és «sumar àmplies majories» per tal de poder «enfortir les institucions i poder internacionalitzar» el conflicte polític que existeix entre Catalunya i Espanya.

El vicepresident del Govern també va reclamar que els propers comicis els convoqui el president en funció de la seva voluntat i que no vinguin dictats per una possible inhabilitació. «S'hauran de prendre unes decisions que competeixen al president de la Generalitat. No volem que siguin unes eleccions que vinguin marcades per Marchena», va remarcar.

Demana l'amnistia

D'altra banda, Aragonès va lamentar la decisió de la jutgessa d'avalar el tercer grau, però mantenir tancats els presos independentistes. Aragonès va exigir que «s'apliqui la llei» i se'ls atorgui el tercer grau que, tot i això, considera «una forma de condemna». «No hem vist justícia per enlloc i en canvi, hem vist venjança», lamenta Aragonès, que reclama que s'atorgui l'amnistia als presos. «Per poder arribar a la República Catalana cal un exercici del dret a l'autodeterminació precedit d'una amnistia», assenyala. El vicepresident diu que «no pot ser» que en un debat sobre la independència de Catalunya, «uns ho hagin de fer des de la presó i d'altres des dels mítings».