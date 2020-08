Ciutadans celebra que el PPC valori una llista conjunta per les eleccions

El líder de Cs al Parlament i recentment designat cap de llista de la formació a les properes eleccions, Carlos Carrizosa, ha celebrat que al PPC «comencin per fi a valorar» una candidatura conjunta. Ho ha dit a Twitter després que el president del PPC, Alejandro Fernández, hagi revelat que «en breu» decidiran si concorren amb Cs.

«No hi ha temps per perdre per una candidatura transversal per guanyar el nacionalisme», ha advertit Carrizosa, que ha afegit que «els catalans constitucionalistes s'ho mereixen».

El Comitè Permanent de Cs va apartar la portaveu del partit a Catalunya, Lorena Roldán, de la cursa a la Generalitat malgrat que havia guanyat les primàries de la formació i va situar Carrizosa com a presidenciable. Segons va informar en un comunicat, la decisió busca que el cap de llista tingui dedicació única a Catalunya i així afavorir una entesa amb altres partits per anar junts a les eleccions.