Denuncien 58 persones per estar en una festa il·legal i no dur mascareta

Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat 58 persones que aquest diumenge a la matinada feien una festa il·legal en un local de Barcelona sense mascareta ni altres mesures de prevenció. Un testimoni anònim va alertar la policia que hi havia moltes persones en un local de Sarrià situat al carrer Marià Cubí cap a dos quarts de tres de la matinada. Fins al lloc s'hi va desplaçar una patrulla que va clausurar la festa i va denunciar 57 persones per estar en una festa infringint les restriccions adoptades per les administracions per evitar el rebrot de la covid-19.

Entre aquestes persones identificades també figura l'organitzador de la festa, que s'havia anunciat amb un cartell amb el lema: "Hoy se lía: Alicia, 28 party".

Els 58 identificats s'exposen ara a una sanció administrativa per salut pública per infringir les restriccions per a intentar evitar la propagació del coronavirus.