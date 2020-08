Missioners Claretians i Araguia faran una missa pel bisbe a Barcelona el 8 de setembre

El proper 8 de setembre se celebrarà a Barcelona una eucaristia d'acció de gràcies pel bisbe Pere Casaldàliga. Tindrà lloc a les 2/4 de 7 de la tarda a l'església de l'Immaculat Cor de Maria de Barcelona. La celebració del dia 8 de setembre és una convocatòria conjunta dels Missioners Claretians i l'Associació Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga. La capacitat del temple estarà limitada, d'acord amb les mesures de prevenció de contagi per la covid-19. L'acte es podrà seguir en directe pel canal de YouTube dels Missioners Claretians de Catalunya.

El funeral se celebrarà en una data molt assenyalada. D'una banda, perquè s'escaurà un mes després de la seva mort a Batatais, al Brasil. De l'altra, perquè el 8 de setembre farà 75 anys de la primera professió de Pere Casaldàliga com a missioner claretià. Va ser en una diada de la Mare de Déu de setembre, l'any 1945, quan va fer els vots com a religiós en la congregació fundada per sant Antoni Maria Claret. S'ha previst per a més endavant un altre acte de memòria i d'homenatge; la data i el lloc seran anunciats quan la situació sanitària permeti més ocupació.