Torra anuncia restriccions per l'augment de nous casos de covid i de l'índex de risc de contagi

Una professional sanitària pren notes en una pissarra dels tractaments i proves als pacients amb covid-19 en un dels blocs quirúrgics de l'Hospital Clínic de Barcelona habilitat com a UCI en la pandèmia de coronavirus el passat 6 d'abril del 2020 | Francisco Àvia_Hospital Clínic

El curs escolar a Catalunya comença d'aquí a tres setmanes i, en els últims quatre dies, els contagis han superat el miler cada dia, mentre el risc de contagi (EPG) segueix en lleu ascens, per això el president, Quim Torra, ha anunciat que en les "pròximes hores" demanarà "un esforç més".

La Generalitat ja ha convocat per demà al matí una conferència de premsa del president Torra, al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, després de l'habitual reunió de seguiment de la Covid-19.

L'inici del curs escolar i el final de les vacances per a molts preocupa el Govern català pel que pot suposar de retrobaments i reunions de grups, a més, les xifres dels últims dies no donen un resultat encoratjador.

Mentre dilluns passat, 17 d'agost, la xifra de nous contagis superava els 1.200 (1.204), els dies 18 i 19 va baixar fins a 557 i 817, però els dies 20, 21, 22 i 23 ha superat sempre els mil i la xifra coneguda aquest diumenge és de 1.168.

A més, l'índex EPG, que mesura el risc de rebot i considera la franja de risc per sobre de cent, està en vermell des del 13 de juliol i aquests mesos d'estiu va tenir el seu punt més alt el 23 d'agost -fa just un mes - quan va assolir un 202,83.

Les dades facilitades aquest diumenge per la Generalitat situen aquest índex en 169,14 (6,06 punts més que ahir), i manté una lleu tendència a l'alça des de fa diversos dies.

Setze persones han mort en les últimes hores a causa de la covid-19 a Catalunya, on el nombre de casos detectats ha crescut en 1.168 (1.125 confirmats per PCR).

El nombre total de casos confirmats és de 120.547, enfront dels 119.379 que hi havia ahir (1.168 més); dels quals 98.870 són casos confirmats per proves PCR (1.125 més).

A causa de la Covid-19 han mort a Catalunya 12.954 persones, setze en les últimes hores, de les quals 7.127 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.130 en una residència, 820 en domicili i 877 són no classificables.

Pel que fa als ingressos, hi ha 657 persones hospitalitzades (26 més), de les quals 132 (una més) es troben en una unitat de cures intensives.

"Hem de tornar a la feina sí o sí i hem d'obrir les escoles sí o sí", ha afirmat amb contundència el president de la Generalitat, Quim Torra, en la cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu.

"Cap territori dels països catalans es pot permetre que no tornem a la feina i que no obrim les escoles. Vénen dies decisius, en els quals haurem de tornar a demanar als ciutadans de Catalunya un esforç més, un esforç permanent més, una revolució de la solidaritat i compromís cívic per poder aplanar la corba", ha afirmat el president.

En l'àmbit laboral, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat aquest diumenge que la setmana que convocarà agents socials i econòmics per veure quines propostes es poden fer en matèria laboral relacionades amb la Covid.

En declaracions a RAC1, el conseller ha explicat que cal buscar la forma de garantir, per exemple, que si un pare o una mare han de confinar-se a casa amb el seu fill, perquè hi ha un cas positiu a la seva aula, "puguin quedar-se a casa cuidant-sense incomplir la normativa laboral ".

Demà, la Generalitat finalitzarà les proves PCR que ja va realitzar el divendres i el dissabte en alguns barris de Reus (Baix Camp) i posarà en marxa un dispositiu similar, però en aquesta ocasió en zones de Cornellà de Llobregat.

Encara que la majoria dels catalans segueixen els consells i normes per frenar la pandèmia, els Mossos d'Esquadra segueixen duent a terme actuacions per posar fi a festes o 'botellons', com ha passat aquest cap de setmana a Barcelona i a Torredembarra (Tarragonès).