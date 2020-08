Augmenten un 20% les agressions LGBTI-fòbiques

L'Observatori contra l'homofòbia (OCH) va alertar ahir a través de les xarxes socials que la violència contra el col·lectiu LGTBI a Catalunya ha incrementat un 20% durant aquest any 2020. De fet, segons l'entitat, durant aquest any s'han registrat 125 incidències i moltes han passat a l'espai públic. Davant d'això, l'entitat ha reiterat que «cal abordar immediatament l'aprovació del Reglament del Règim Sancionador» per tractar casos d'agressió o discriminació contra el col·lectiu LGTBI.

A través de Twitter, el president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, va dir al president de la Generalitat, Quim Torra, que no tenen «molt temps», ja que pateixen «violència diària» i els falta aquesta «eina bàsica» que també han reclamat al Parlament i al síndic de greuges.



Agressió a Salt

Rodríguez també va anunciar a través de les xarxes socials que l'entitat serà present a la concentració que es farà demà a les vuit del vespre a Salt per denunciar l'agressió que va patir una dona transsexual el 13 d'agost. La víctima caminava pel carrer Sant Antoni d'aquesta població quan dos joves, un noi de 21 anys i una menor, la van agredir i increpar amb insults de caràcter homòfob. A més, van intentar robar-li la bossa de mà i en veure que no ho aconseguien li van donar cops de puny a la cara i al cos, fent que caigués a terra.

Els agressors van ser detinguts el 19 d'agost per un delicte de tracte degradant i vexatori i un delicte de robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.

L'arrestat, a qui no li consten antecedents, va passar el 20 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La menor d'edat serà citada pròximament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.