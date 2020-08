Catalunya registra 1.776 casos nous de covid-19 i supera els 100.000

ACN Barcelona .- Catalunya registra 1.776 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 100.646, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 122.335 casos (1.788? més) amb totes les proves. Segons les dades de la Generalitat, 12.954 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, però cap en les últimes hores. El risc de rebrot, des de mitjan juliol a la zona vermella, se situa en 180,13, per damunt de la setmana passada, quan era de 159,95 (del 7 al 13 d'agost). La velocitat de propagació augmenta lleugerament fins a 1,12 i segueix per damunt d'1. Hi ha 672 pacients ingressats, 15 més que en el balanç anterior, i 134 a l'UCI, dos més.