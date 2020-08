La Fiscalia recorre el tercer grau dels set presos perquè "no reconeixen el delicte"

La fiscalia ha presentat al Tribunal Suprem un recurs contra el tercer grau dels set presos que va concedir el Departament de Justícia i que va avalar la jutge de vigilància penitenciària la setmana passada. El fiscal indica que "no reconeixen el delicte" i exposa que "no es pot transmetre a la societat que pot quedar impune haver convertit la pròpia voluntat en llei fora de la legalitat legalment establerta, ja que la legalitat és una condició necessària per l'existència de la llibertat política i aquesta només és possible quan la llei precedeix l'acció". El recurs és contra el tercer grau per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

El fiscal considera que "no es poden donar per complerts" els fins de la reeducació i resocialització, pel que fa a "fer de l'intern una persona amb la intenció i la capacitat de viure respectant la llei penal". Argumenta que "la majoria no reconeixen la comissió delictiva i no assumeixen la seva responsabilitat".

En els escrits insisteix reiteradament en "la manifestació d'alguns de la seva voluntat de tornar-ho a fer" com a una de les "circumstàncies que permeten inferir una política penitenciària dirigida no tant a la seva rehabilitació sinó directament a l'objectiu d'alterar la decisió condemnatòria de la sentència i el seu efectiu compliment".

La jutge de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya va desestimar la setmana passada el recurs de la Fiscalia contra el tercer grau. Afegia que la suspensió del tercer grau s'ha de mantenir fins que el Tribunal Suprem resolgui de manera definitiva els recursos d'apel·lació presentats.

"No trobem elements objectius que ens portin a un pronòstic negatiu de l'ús del permís de sortida", indicava en cadascuna de les set resolucions. Deia que els arguments de la Fiscalia eren "esbiaixats" i que es basava en principis "propis d'un sistema decimonònic".