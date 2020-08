Identifiquen fins a 58 persones en una festa sense mascaretes

Els Mossos d'Esquadra van identificar 58 persones que participaven la matinada de dissabte a diumenge en un local de Barcelona en una festa, sense mascareta ni altres mesures de prevenció contra el coronavirus.

Segons fonts policials, un testimoni anònim va alertar cap a les 02.30 hores de la matinada que hi havia moltes persones celebrant una festa al local, sense mesures de seguretat, infringint així les restriccions adoptades per les administracions per frenar la covid-19.

Una patrulla dels Mossos es va dirigir al local, situat al carrer Marià Cubí de Barcelona, va clausurar la festa i va identificar 58 persones, totes elles per no portar la mascareta.

Els 58 identificats s'exposen ara a una sanció administrativa per salut pública per infringir les restriccions per evitar la propagació del coronavirus.