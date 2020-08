Quim Torra crida a la confrontació i a desobeir les «lleis injustes»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va alertar ahir del risc que la gestió de la pandèmia es converteixi en «un objectiu únic polític» i va reivindicar la independència com a «més necessària i més urgent que mai», encara que va advertir que per «guanyar» cal «arriscar»: «Si no confrontem no avançarem», va avisar.

En el seu discurs en la cloenda de la 52 edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que es va celebrar a la localitat francesa de Prada de Conflent sota el títol Construir el país en llibertat, el president de la Generalitat va advocar per «prendre una altra vegada la iniciativa».

Així doncs, Torra va afirmar que «no hi ha cap batalla petita en la lluita pels drets fonamentals» i que cal anar a «qualsevol batalla» per «posar en qüestió un Estat que justament té el punt feble aquí, el respecte als drets fonamentals dels ciutadans, començant pel més essencial: el dret col·lectiu dels ciutadans a decidir lliurement el seu futur».

De fet, el cap de l'executiu català va cridar a «desobeir lleis injustes» per tal de poder tirar endavant el projecte independentista, ja que considera que aquesta és l'única manera de poder dur a la pràctica la independència. «La independència l'aconseguirem exercint-la», va sostenir el president de la Generalitat.

El discurs va continuar en el mateix sentit: «Ens cal arriscar per guanyar. Si no fem res no avançarem. Si no confrontem no avançarem. I volen tot el contrari, volen que ens autocensurem, volen que ens acovardim, que temem, volen que esquivem la repressió, volen que la por acabi realment sent el que motivi les decisions polítiques. Jo no ho faré mai, perquè per a mi seria el mateix que deixar-ho estar», va apuntar.

El president de la Generalitat va advertir que la independència és «impossible» sense una «estratègia compartida» entre els partits que la defensen. «Per això ens volen dividits, per això ens volen discutits i per això ens volen escapçats amb els lideratges, i jo els reivindico, els reivindico tots», va subratllar.



«Autocrítica necessària»

Per a Torra, doncs, és imprescindible que hi hagi una estratègia compartida entre tots els partits independentistes. «M'ha costat entendre algunes reaccions dels partits polítics perquè penses: bé si hem arribat fins aquí, hem fet l'1-O, ens trobem amb presó, exili i repressió, això és tan greu com perquè tota la resta no siguin motius que ens intentin entorpir aquest avançar conjuntament. a vegades ens hem entorpit i ens hem encallat en temes absolutament menors», va lamentar el màxim responsable del Govern.

Així mateix, el president català va reconèixer que cal «per part de tothom» el que considera una «autocrítica necessària, fins i tot les disculpes necessàries a tota la ciutadania per aquests moments absolutament incomprensibles per a molta gent».

Uns episodis de divisió de l'independentisme que Torra va admetre que no s'esperava veure com a president «enmig de presons i exili». Per això, va fer una crida a tornar a la unitat el més aviat possible.