Catalunya registra 795 casos nous de covid-19 i cinc defuncions

Catalunya registra 795 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i s'eleva el total a 101.441, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total de casos ascendeix a 123.202 (867 més) amb totes les proves. Segons les últimes dades, un total de 12.959 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, cinc de les quals en les últimes hores. El risc de rebrot, situat en nivells alts des de mitjan juliol, se situa en 186,53, per sobre els 161,89 punts registrats la setmana passada (del 8 al 14 d'agost). La velocitat de propagació del virus s'incrementa lleugerament fins a 1,14 i es manté per damunt d'1. A Catalunya hi ha 665 pacients ingressats, cinc menys respecte a l'últim balanç, dels quals 138 a l'UCI (quatre més).