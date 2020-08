El comitè d'empresa d'Acciona alerta que «el conflicte de Nissan no ha acabat»

El comitè d'empresa d'Acciona Facility Services, subcontractada per Nissan a les seves plantes de Barcelona, va advertir que «el conflicte no ha acabat» i que encara queda per trobar una solució pels més de 20.000 treballadors de les seves empreses auxiliars, després que s'arribés a un acord per als empleats de l'automobilística.

Ho va sostenir en declaracions a Europa Press el president del comitè, Manolo Núñez, abans d'entrar a la primera reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per la direcció d'Acciona Facility Services després de rescindir el seu contracte amb Nissan. Núñez va remarcar que «des del minut u» es va defensar que el tancament de les plantes de la multinacional nipona a Barcelona afectava a 25.000 famílies, de les quals ja s'ha trobat una sortida per 2.500, però encara queden moltes més. «Avui és Acciona, ves a saber qui vindrà (demà) perquè aquí som 25.000 famílies i moltíssimes més empreses», va resumir Núnez, que va demanar a les diferents administracions que s'impliquin de la mateixa manera que ho van fer amb els treballadors de Nissan.



Protesta

La protesta d'ahir va tenir lloc davant de l'hotel Catalonia La Maquinista, on va començar el període de consultes de l'ERO, i el president del comitè va indicar que preveuen un calendari de protestes setmanals, com van fer els treballadors de Nissan durant mesos: «El conflicte s'ha de portar als carrers i s'ha de visibilizar».

Quan el comitè va entrar a la reunió amb la direcció d'Acciona Facility Services, els treballadors concentrats van clamar consignes com «Nissan som tots», «Mateixos drets», «No som rates, som (empreses) subcontractades», entre d'altres. Abans de concentrar-se davant de l'hotel, ho van fer a l'entrada de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca, des de les 5 hores de la matinada.