Els expresidents del Parlament demanen l'indult per a Forcadell

Els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert van registrar una petició d'indult per a la també expresdienta de la cambra Carme Forcadell. Ho van explicar ells mateixos ahir en una roda de premsa en què van detallar que Forcadell coneix la iniciativa però que no hi ha participat. Així mateix, van reivindicar l'amnistia com a millor solució per als líders independentistes empresonats arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. «Abans que es pugui plantejar la llei d'amnistia, hem considerat que ho havíem de fer per ella», va assegurar De Gispert. Tant ella com Rigol van subratllar que l'indult no suposa «ni el penediment ni cap altra acceptació» dels fets pels quals se l'ha condemnat.



En front de l'amnistia

Benach va insistir que «la via més justa és l'amnistia», que és també «la que la Carme prefereix», però l'indult «és més fàcil de gestionar» perquè depèn del Govern espanyol, mentre que l'amnistia l'han d'aprovar el Congrés i el Senat. A més, va subratllar que la petició «no la fa la presidenta Forcadell», sinó ells tres. De Gispert va afirmar que Forcadell «va ser acusada i sentenciada per un delicte que no va cometre» ja que «va complir amb el reglament i les seves funcions». Rigol, per la seva banda, va lamentar que malgrat les multitudinàries mobilitzacions independentistes dels darrers deu anys «l'Estat no s'ha mogut gens ni mica» i fins i tot s'ha dedicat a reprimir els líders sobiranistes. Per això va considerar «un insult» que es pretengui «minimitzar» el moviment independentista.