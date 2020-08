La Fiscalia obre una investigació pel maltractament d'una àvia en una residència catalana

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert aquest dimarts una investigació per la "innegable gravetat objectiva" del maltractament d'una dona en una residència de Terrassa. Dues treballadores van gravar en vídeo com maltractaven la dona i ho van difondre per les xarxes socials.





Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) August 24, 2020

Disculpes d'una de les treballadoresEl vídeo va ser difós per diferents usuaris a Twitter, un dels quals va identificar una de les treballadores protagonistes com una jove que es defineix com a «biquini fitness juny» i «auxiliar d'infermeria» i que té 12.200 seguidors a Instagram.



Davant l'enrenou originat per nombrosos usuaris de Twitter condemnant l'actitud de les dues joves, una de les noies va fer privat el seu compte i va fer un directe davant els seus seguidors per donar explicacions sobre la gravació.



Estas han sido las disculpas de una de ellas. Flipo pic.twitter.com/2MelH8IE7A — pola (@biebspola) August 24, 2020

El fiscal Pedro Ariche indica que l'actuació de les treballadores pot ser constitutiva de "delictes contra la intimitat i el descobriment i la revelació de secrets". La direcció de la residència Mossèn Homs va acomiadar les dues treballadores. Els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies van denunciar els fets als mossos i van anunciar que es personaran a les actuacions judicials.