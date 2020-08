Una 'influencer' infermera grava com maltracta una àvia en una residència catalana

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha denunciat aquest dilluns davant els Mossos d'Esquadra el vídeo de dos auxiliars d'infermeria en pràctiques d'una residència de gent gran a Terrassa en el qual es dona un tracte vexatori a una àvia postrada en un llit, després de l'escàndol provocat a les xarxes socials, tal com explica l'edició digital d'EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.





El vídeo, procedent d'un compte d'Instagram, mostrava com una auxiliar, que no deixa de riure davant la càmera, grava la seva companya maltractant la pacient. Mentre se suposa que fa menjar una àvia enllitada, la jove treballadora li va dient frases com «obre la puta boca ja», i titllant-la de «grassa» i «vella rondinaire». I mentre es va disculpant dient «no soc així, és que em treu de polleguera», sense gaire preocupació aparent.A més, la jove llença la medicació que ha de prendre perquè interpreta que l'àvia no la vol, i l'amenaça dient que «ja veuràs quan et faci mal».Mentrestant, la companya que grava i que es va enfocant alternativament, no para de riure, cosa que fa que l'auxiliar d'infermeria encara es prengui menys seriosament la seva tasca d'assistència i dediqui l'atenció a la càmera.El vídeo, que han difós diversos usuaris per Twitter, un dels usuaris del qual ha identificat una de les empleades protagonistes com una jove que es defineix com a «Biquini fitnes juny» i «auxiliar d'infermeria» i que té 12.200 seguidors a Instagram, a més de compte a Tiktok i altres xarxes, per parlar d'esport.Davant l'enrenou originat per nombrosos usuaris de Twitter condemnant l'actitud de les dues joves, una de les noies ha fet privat el seu compte i ha fet un directe davant els seus seguidors per donar explicacions sobre la gravació.La residència Mossèn Homs de Terrassa, on ha tingut lloc l'episodi, ha afirmat que «ja ha pres mesures sobre els fets» després que nombroses persones els alertessin sobre l'existència del vídeo. Les empleades han sigut apartades dels seus llocs i se'ls ha obert un expedient disciplinari, afirma Afers Socials.L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també ha condemnat el fet i ha demanat actuacions a la Generalitat, perquè la residència és concertada.La Conselleria de Treball, Afers Socials i Família ha anunciat, després de la polèmica, que ha activat la Inspecció de Serveis Socials per obrir un expedient informatiu sobre el cas i que es personarà «en les mesures judicials que es puguin emprendre respecte a això», després de la denúncia que han presentat davant els Mossos.Afers Socials assegura que s'ha posat a disposició de la família de la resident i de la resta dels interns de la Mossèn Homs per informar-los del cas i anunciar-los la seva disposició a no permetre «qualsevol cas de tracte vexatori a una persona resident en un centre per a gent gran».