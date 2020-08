La jutge deixa sortir d'Espanya els turistes acusats de drogar i abusar de dues noies

Els dos turistes italians acusats d'abusar sexualment de dues dones a Barcelona la matinada del 17 d'agost passat van quedar en llibertat i poden tornar al seu país. Els dos sospitosos es van negar a declarar davant els investigadors dels Mossos d'Esquadra que els van arrestar però sí ho van fer en passar a disposició judicial tres dies després, defensats per advocats particulars que les respectives famílies havien contractat des d'Itàlia. Davant la jutgessa de guàrdia, tots dos van admetre que hi va haver una trobada sexual amb les víctimes a l'apartament turístic que ells havien llogat però van assegurar que es va tractar de relacions consentides, sense aclarir d'on procedien les substàncies psicotròpiques que es van trobar en les anàlisis que es va practicar a les dones.



Espai Schengen

La jutge va optar per deixar-los en llibertat amb els càrrecs d'abusos sexuals i va decretar mesures cautelars que dictaminen que no poden sortir de l'espai Schengen (tornant a Itàlia no ho incompleixen) han d'estar a disposició del jutge d'instrucció 24 «cada vegada que siguin requerits» i que cap dels dos pot tractar de contactar o acostar -se físicament a les víctimes.

Els sospitosos tenen 23 anys i estan acusats d'abusar sexualment de dues dones que van conèixer en una discoteca de Sant Adrià de Besòs el 16 d'agost. Segons fonts policials, les dues recorden haver entaulat una conversa amb ells i res més. A l'endemà ambdues es van despertar al seu domicili sense saber com havien tornat i amb imatges borroses en què apareixien nues i enfront dels joves italians de la discoteca en un domicili que no coneixien.



Benzodiazepines

En parlar-ho entre elles es van adonar que les imatges amb les que havien despertat les dues coincidien i van acudir a un centre hospitalari. Les anàlisis de tòxics van trobar restes de benzodiazepines, una substància psicotròpica que s'usa per combatre l'ansietat, l'insomni o com a relaxant muscular. Cap de les dues les havia pres conscientment, ni recordaven haver-ho fet de cap altra manera. Van denunciar els fets.

La Unitat de Recerca de districte de l'Eixample va assumir la tasca de localitzar els dos sospitosos italians. Les víctimes recordaven el nom d'ells i, a través de les xarxes socials, van aconseguir identificar-los. Van lliurar als agents una altra pista de gran utilitat: al telèfon d'una d'elles hi constava que per tornar fins a casa havien utilitzat un servei de taxi que havia quedat registrat en l'aplicació del mòbil. El servei detallava en quin punt havien pujat a el vehicle, un carrer de l'Eixample.