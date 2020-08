L'alumnat farà entrades "esglaonades i en grups" i se li prendrà la temperatura

L'alumnat farà entrades "esglaonades i en grups" als centres escolars. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han explicat més detalls de la tornada a les aules, en una roda de premsa a Palau aquest dimarts, posterior al Consell Executiu extraordinari. També es prendrà la temperatura als i les estudiants. Sobre la previsió de fer 500.000 proves de PCR, Salut confia en fer-ne 8.000 diàries entre el 15 de setembre i el 9 d'octubre amb equips mòbils, i arribar a fer-ne 20.000 diàries en una segona etapa des de mitjans d'octubre fins al 15 de novembre. Vergés i Bargalló han insistit en la importància dels "grups estables de convivència" per facilitar la traçabilitat de casos que es donin al centres.

El Govern ha volgut garantir l'inici de curs. "No podem fer res més que obrir les escoles, tenim el deure d'obrir-les, i les hem d'obrir", ha asseverat Bargalló, que ha garantit que el curs serà sempre presencial a infantil i primària. Vergés hi ha afegit que "en cap cas" l'executiu no preveu interrompre l'activitat lectiva durant el nou curs escolar. Reunit de manera extraordinària, el Consell Executiu ha debatut i aprovat un 'pla d'actuació' -ja avalat pel Procicat al juliol- amb mesures per aplicar en l'obertura dels centres educatius de primària fins als estudis superiors.

Bargalló i Vergés han afegit algunes concrecions després que el president, Quim Torra, i la pròpia titular de Salut anunciessin ahir les primeres mesures de cara a la reobertura de les aules. El conseller d'Educació també ha anunciat que les classes hauran de ser "el més reduïdes possibles", sense concretar les ràtios a secundària. A Primària no es podran superar els 20 alumnes per classe, tal com ja es va anunciar ahir. La mascareta serà obligatòria a l'ESO, i a infantil i primària quan el territori del centre estigui "en vermell, o sigui, en una situació epidemiològica alta.

Bargalló també ha apuntat que les classes es reduiran, i duraran 55 minuts i no una hora, per poder ventilar les aules. També es demanarà respectar la distància de seguretat entre els grups estables tant a l'hora del pati com al menjador.



"Escoles sentinelles"

Per la seva banda, Vergés ha anunciat que hi haurà entre 50 i 100 "escoles sentinelles" que esdevindran "clau" per "monitoritzar" els protocols d'actuació i de planificació. El Govern seleccionarà els centres a partir de criteris epidemiològics actualitzats, i territorials: "Estem construint l'evidència científica", ha destacat la consellera. D'altra banda, Vergés també ha apuntat que les proves de PCR també es faran al professorat i al personal no docent, més enllà dels i les estudiants.



Vuit mesures

El 'pla d'actuació' proposa vuit grups de mesures. La primera situa els "grups de convivència estables" com a nuclis per facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius. En aquests grups no serà necessària requerir la distància física interpersonal ni l'ús de la mascareta. Quan hi hagi terceres persones -docents i professionals de suport- o el grup es relacioni amb un altre grup, sí que s'hauran de complir les mesures de distància de 1'5 metres i, si no és possible, també la mascareta. Així mateix caldrà fomentar la higiene de mans.

La mascareta no s'indica en el primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), i no és obligatòria en el segon cicle (3-6). De 1r a 4t de primària no serà obligatòria si s'està amb el grup de convivència dins de l'aula, i serà indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres. A partir de 5è de primària, secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults tampoc serà obligatòria si s'està amb el grup de convivència dins de l'aula, i sí fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres.

Pel que fa al personal docent i no docent, serà recomanable en els grups estables, i obligatòria per al personal quan imparteix classes a diferents grups quan no formin part del grup de convivència i no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres.

Un altre punt del pla subratlla que només es pot accedir al centre si hi ha absència de simptomatologia de covid-19, o qualsevol altre quadre infecciós, i que no s'hagi conviscut o estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Es controlaran els símptomes, i s'establiran pautes de neteja, desinfecció i ventilació per tal que cada centre pugui fer la seva planificació. També es marcaran pautes per a la gestió dels residus. Finalment, en un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més "rellevants" per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius i pedagògics.