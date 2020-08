«Suau increment» de brots en residències

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, qualifica de «suau increment» l'augment dels brots de coronavirus en les residències i assegura que Espanya està treballant «dur» en aquest col·lectiu que, segons va apuntar, és un dels que més preocupa.

Segons va indicar, en l'actualitat s'ha registrat un «suau increment» dels brots en els centres sociosanitaris -tant residències de majors com de persones amb discapacitat- que situa aquest sector com el 7,4% dels brots registrats. En opinió de Simón, l'objectiu ha de ser, ara, garantir que la transmissió es redueixi o es mantingui en aquest nivell durant aquesta tardor-hivern, sense que la qualitat de vida dels ancians es vegi perjudicada.



Reunions en marxa

La Vicepresidència de Serveis Socials del Govern espanyol va convocar ahir el grup de treball de residències d'ancians perquè les comunitats autònomes informessin de l'abast dels brots de covid-19 en aquests centres, així com les necessitats o dificultats a què s'enfronten. Segons un comunicat del departament que dirigeix Pablo Iglesias, també es van tractar els mecanismes de coordinació estrablerts per les autoritats sanitàries per atendre les situacions en els centres residencials així com l'adaptació del Pla de Resposta Ràpida en altres serveis socials.

Tant les patronals com els sindicats reclamen la seva presència en aquestes reunions, com a únics coneixedors de la situació real en les residències. En aquest sentit, la UGT va instar el Govern espanyol a convocar urgentment al Ple del Comitè Consultiu del Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en què participen patronal i sindicats per afrontar la situació de les residències davant una nova onada de la covid-19. Segons assenyala el sindicat, en la darrera reunió de 3 d'agost, l'executiu va afirmar que es convocaria aquest òrgan en la darrera setmana d'agost.