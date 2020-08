El turisme intern i l'internacional s'igualen per primer cop en 30 anys a Barcelona

Bermudes, ulleres, gorres, xancletes, pals de selfi i la seva pròpia fisonomia forana els delatava d'una hora lluny. Però aquest estiu sense turisme internacional gairebé els ha esborrat de l'horitzó barceloní, deixant una estadística que no es veia fa dècades: les reserves hoteleres de viatgers estrangers (52%) gairebé s'han equiparat a les procedents de la resta d'Espanya a la capital catalana per primera vegada en 30 anys. Les dues en xifres mínimes, ja que en l'última setmana han sumat només un 16,7% respecte al màxim de principis d'any. Les recerques sobre Barcelona a Google també s'han desplomat a tot el món, amb una mica de rellevància tan sols en el sud de França, que s'ha convertit en emissor de viatgers d'última hora moltes vegades arribats amb cotxe o tren.



Radiografia efímera

L'obertura de fronteres el 22 de juny i l'eclosió dels rebrots tot just unes setmanes després han dibuixat una radiografia efímera i canviant de l'evolució de l'turisme estival a la capital catalana. Salta la vista que el seu pes està sent mínim tot l'estiu. El sector va recuperar l'optimisme a principis de juliol, però l'anunci de noves restriccions per part de la Generalitat i les alertes d'altres mercats com França i el Regne Unit sobre la situació sanitària de Catalunya van suposar un clar retrocés en les reserves, que no han aixecat el vol. A principis de mes van rondar el 20% del màxim anual, però des del dia 10 van tornar a baixar, segons recull l'últim informe (datat del 21 d'agost) de l'Observatori del Turisme a Barcelona.