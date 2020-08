Catalunya registra 790 casos nous de covid-19 i 13 morts

Catalunya registra 795 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i s'eleva el total a 102.231, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total de casos creix fins a 124.068 (866 més en les últimes hores) amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 12.972 persones, 13 més respecte a l'últim balanç. Malgrat tot, el nombre de pacients ingressats disminueix per segon dia consecutiu. Segons les darreres dades, Catalunya suma 662 persones ingressades (tres menys), 136 a l'UCI (dues menys). No obstant això, el risc de rebrot es manté alt, en 186,88, una xifra superior a la de 168,23 registrada la setmana del 9 al 15 d'agost. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt), es manté en 1,12, per damunt d'1.

