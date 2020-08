Colau frena les llicències per llogar cambres turístiques en pisos compartits

L'Ajuntament de Barcelona va aprovar, amb una durada inicial d'un any, la suspensió preventiva de les llicències per llogar habitacions turístiques a llars compartides, segons va anunciar la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ahir en roda de premsa. D'aquesta manera, la suspensió de llicències permet que la Generalitat «rectifiqui» el decret llei i dissenyi una proposta coordinada entre els ajuntaments i la Generalitat per garantir el dret a l'habitatge i abordar la crisi habitacional que, segons Sanz, es va aguditzar a arran de la crisi del coronavirus.