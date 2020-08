La Fiscalia del Tribunal Superior investiga el vídeo vexatori de la residència de Terrassa

El cas del vídeo vexatori del geriàtric Mossèn Homs de Terrassa ha arribat a la justícia. La Fiscalia Superior de Catalunya va obrir ahir diligències d'investigació ja que els fets «per la seva gravetat objectiva, poguessin tenir rellevància penal», diu el ministeri públic en el decret pel qual s'inicien les indagacions.

D'inici, la Fiscalia pren en consideració el maltractament i la vexació d'una resident d'avançada edat, segons es veu en el vídeo que es van gravar dues treballadores de la residència egarenca, penjat després a la xarxa social Instagram. «S'observa -diu el decret- que una de les treballadores donava de menjar a l'anciana mentre proferia contra la mateixa expressions vexatòries, com ara «va, obre la puta boca ja, home, vella rondinaire».

L'obertura de diligències de la Fiscalia va coincidir ahir amb un anunci fet per la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, que l'executiu català té intenció de personar-se com acusació en la causa que s'obri contra les dues treballadores. La consellera ho considera un cas «d'actitud intolerable en un centre residencial».



«Et fotràs»

El relat de la Fiscalia es deté també en l'escena en la qual les treballadores li subministren medicació a la interna. El decret explica: «Es dirigia agressivament a la mateixa dient-li: 'Ei, la pastilla no entens que te l'has de prendre? Mira, saps què? Si no te la vols prendre no te la prenguis. Si et fa mal del cap als peus, et fotràs».

En el seu escrit, el fiscal superior de Catalunya, Pedro Javier Ariche, titlla la conducta d'«excrable» i «d'innegable gravetat objectiva». La Fiscalia Superior pren la iniciativa sense perjudici de derivar la investigació a la fiscalia d'àrea de Terrassa. La seva primera mesura ha estat enviar als Mossos d'Esquadra que acreditin els fets que es veuen al vídeo, i que reclami tota la informació que sobre l'assumpte han pogut adquirir els departaments de Treball i de Salut de la Generalitat.

Tots dos departaments, al seu torn, van presentar aquest dilluns una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esuadra. Les dues treballadores de centre, que és de titularitat pública, han deixat els seus llocs després de signar aquest dilluns una carta de renúncia, segons ha anunciat la consellera de Salut.

En la nit de dilluns, una de les dues treballadores, que a les xarxes socials es defineix com «Bikini fitness juny» va demanar disculpes en un altre vídeo llançat a les xarxes socials, afirmant ser «conscient» de la gravetat dels fets i anunciant: «Assumiré les conseqüències».



«És menyspreable»

La filla de la interna ha viscut la situació «amb molta tristesa i molta indignació», i va titllar de «molt menyspreable» que aquest tipus d'actituds s'exhibeixin en xarxes socials. «Els avis necessiten molt de respecte, humanitat, i no aquest tracte vexatori. Nosaltres venim a veure a la nostra familiar, que no la veiem des de fa una setmana», va afirmar la dona en declaracions a Efe a les portes de la residència.

A més, els va desitjar «la pitjor vellesa del món» perquè «ningú hauria de passar per aquesta situació».

«Hem vist també que s'ha actuat ràpid, que el mateix alcalde ha pres les mesures pertinents i aquestes persones estan denunciades a més davant els Mossos d'Esquadra i que tot va a portar el seu curs», va cloure.