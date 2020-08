Instal·len càmeres a les presons de Brians i Ponent per enregistrar escorcolls

La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha instal·lat un centenar de càmeres de videovigilància en els centres penitenciaris de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, i Ponent de Lleida per evitar zones cegues.

La presó de Ponent disposa a partir d'ara d'un sistema de videovigilància que permet la gravació d'imatge i so en les cel·les d'aïllament provisional i contenció, a més de les zones de registre, que també s'ha fet amb els mateixos estàndards en Brians 1, va informar ahir el departament en un comunicat.

Aquestes dues presons són les primeres on s'han eliminat les zones cegues dels espais crítics i s'han equiparat als centres nous dins el pla del departament per ampliar i actualitzar els sistemes de vigilància i gravació, instal·lant-se en aquesta primera fase un centenar de noves càmeres.

Els treballs es van iniciar al febrer i han permès que Brians 1 i Ponent tinguin el mateix sistema de captació i emmagatzematge d'imatge i so que els centres més moderns. Ponent ja disposava de càmeres a les sales de registre i contenció, però ara també hi haurà en aïllament.



Segona fase

En una segona fase, que s'iniciarà el proper juny, Justícia completarà la instal·lació d'aquestes noves càmeres a la resta de cel·les d'aïllament, de contenció i sales de registre perquè tots els centres penitenciaris catalans tinguin el mateix sistema i preveu una inversió de 600.000 euros fins a final del pròxim any. Actualment no tenen cap sistema de videovigilància les cel·les d'aïllament de Dones i Quatre Camins, ni les sales de registre de Dones, Quatre Camins, Brians 2, Joves i Lledoners.

Els centres de règim obert tenen capacitat de gravar vídeo i àudio a la sala de registres del Centre Obert Lleida ia les cel·les de contenció de Tarragona i la Trinitat de Barcelona. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima estudia l'adquisició de dispositius subjectius que graven les actuacions de forma dinàmica, instal·lades en l'equipament dels funcionaris, com les que fan servir algunes policies en actuacions d'ordre públic.

El departament va assegurar ahir que les imatges dels registres dels interns a les sales de registre estaran encriptades i només podrà autoritzar la visualització la direcció de centre.

Des 2017 i fins al febrer d'aquest any, la Secretaria ha obert 152 investigacions per suposats maltractaments a interns per part de professionals de sistema penitenciari, de les quals s'han derivat cinc expedients disciplinaris, resolts amb suspensions de sou i feina.

L'extensió i millora del sistema de videovigilància per eliminar zones cegues dels centres penitenciaris, segons el departament, és «la millor garantia de protecció dels funcionaris davant possibles denúncies falses per maltractaments».