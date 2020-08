Un jutge autoritza a confinar un veí de Mataró per negar-se a aïllar-se tot i ser positiu en Covid-19

Un jutge ha autoritzat a l'Ajuntament de Mataró (Maresme) a confinar un veí de la població que s'ha negat a aïllar-se després de donar positiu en la prova de coronavirus i cinc persones que viuen amb ell, entre elles dos menors i un nadó.

En un acte, el jutjat del contenciós número 14 de Barcelona ha ratificat el paquet de mesures aprovades per l'Ajuntament de Mataró dilluns passat, que inclouen l'aïllament del contagiat i de les persones que conviuen amb ell i la seva submissió obligatòria a proves de detecció del coronavirus per esbrinar si també estan infectats.

L'aïllament que ha avalat el jutge, en un acte que pot ser recorregut, es prolongarà durant almenys catorze dies o el temps que les autoritats sanitàries considerin necessari perquè deixin de suposar un risc per a la salut pública.

A més de negar-se al confinament, la persona contagiada i la resta de domiciliats a casa seva no han volgut a facilitar la seva identitat a l'Ajuntament de Mataró de forma reiterada, segons consta en la sentència judicial.

El jutjat ha confirmat les mesures adoptades pel consistori, tot i que considera que aquestes s'han plantejat en uns termes "excessivament amplis", ja que són "inconcrets" tant el lloc on es durà a terme el confinament com la seva durada, que "es fan dependre de decisions ulteriors de les autoritats sanitàries".

Per aquest motiu, obliga l'Ajuntament i les autoritats sanitàries a informar el jutjat de "qualsevol decisió o informe que afecti les condicions d'aïllament i quarantena" dels afectats, a la seva durada o al lloc on es dugui a terme.

En el seu acte, el jutge raona que els ajuntaments tenen competències per adoptar mesures de restricció de drets per motius de salut pública i, tot i que admet que suposen "una ingerència en drets fonamentals", les considera "raonables" tenint en compte la situació pandèmica actual .

"Estem davant d'una mesura necessària, adequada i proporcional a la finalitat perseguida, que consisteix en la protecció de la salut pública mitjançant el control i limitació de la propagació de la malaltia contagiosa Covid-19", sosté el jutge.

L'acte recorda la "suma facilitat" amb què es contagia el coronavirus, de manera que l'aïllament i quarantena obligatoris dels infectats són una mesura "adequada", atès que és l'única manera de "contenir, amb seguretat, la propagació de la malaltia".

Segons l'opinió del jutge, la solució és també proporcionada, ja que si bé suposa una "afectació intensa" en els drets dels afectats, aquests "han de cedir a favor de la protecció de la salut pública i de tercers, sobretot en el cas d'una malaltia tan greu, contagiosa i letal com la Covid-19 "que pot afectar" la integritat física de la generalitat de la població".

El jutge veu apropiat l'aïllament i la pràctica de proves PCR a les persones que viuen amb el contagiat, ja que han mantingut contacte directe i podrien estar infectats pel virus o transmetre-ho a tercers, encara que no presenten símptomes de la malaltia.

"Són mesures, també, necessàries, en no haver-hi altres igualment eficaços per aconseguir tal fi; havent-se demostrat necessària la seva imposició com a mesures cautelars en no haver estat respectades voluntàriament", conclou el jutge.