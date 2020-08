L'epidemiòleg Antoni Trilla desaconsella les manifestacions massives de l'11-S

El cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va desaconsellar ahir les manifestacions multitudinàries com les de la Diada i va recomanar prendre mesures per evitar les aglomeracions en el transport públic. «Des del punt de vista sanitari, el més raonable és no manifestar-se massivament (...). No crec que la vida de Catalunya ni les reivindicacions legítimes es vegin qüestionades o afectades si un any no podem fer les protestes com les fem habitualment», va dir Trilla en una entrevista a RAC1 en al·lusió a les tradicionals manifestacions de l'11-S.

L'epidemiòleg va afegir que «ara el més raonable és no manifestar-se massivament. Sempre que hi ha multitud hi ha qui es pot saltar les mesures de seguretat. Per anar bé, que la gent es manifesti d'altres maneres». «Si serveix com a exemple, tot i que és molt diferent, el pelegrinatge habitual a la Meca aquest any es va haver d'anul·lar. I això és una obligació per tot bon musulmà», va afegir.

Trilla també va recomanar prendre mesures per evitar que, amb el retorn a les activitats laborals i escolars al setembre, es formin aglomeracions en el transport públic, metro, trens i autobusos. «No sé si cal augmentar freqüències o posar més combois, però aglomerar-se dins del tren o el metro suposa un risc més alt», va indicar.