Les persones sense llar a Barcelona han perdut espais per dormir o menjar

Les persones sense llar van perdre espais per a dormir, vestir-se i menjar calent a Barcelona, segons va denunciar la Fundació Arrels ahir. L'entitat alerta que «la xarxa de recursos públics i privats ja estava saturada abans de la covid-19 i la realitat actual és d'involució».

El mapa que l'entitat fa cada any amb els recursos per les persones sense llar incorpora 42 serveis d'higiene, d'alimentació, per dormir i per defensar drets bàsics ubicats en 36 recursos diferents, fet que «significa una pèrdua d'una quinzena de serveis i recursos». Denuncien que «la xarxa s'ha debilitat» i reclamen més recursos. Valoren positivament les 260 places habilitades a Fira de Barcelona i demanen que no es tanquin a finals de setembre com està previst.

L'entitat apunta que els mesos d'estiu sempre són complicats per a les persones que viuen al carrer perquè, sobretot a l'agost, hi ha recursos privats per dutxar-se o resguardar-se que han de tancar.

Lamenten que aquest any s'hi ha afegit el fet que a causa de la covid-19 hi ha recursos que han hagut d'abaixar la persiana o reduir l'aforament i altres que han hagut d'adaptar el seu servei a les mesures.