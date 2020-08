La plantilla d'Acciona farà vaga per reclamar igualtat de drets amb la de Nissan

Els treballadors d'Acciona Facility Services, subcontracta de Nissan a les plantes de Barcelona, aniran a vaga indefinida a partir d'avui per reclamar els mateixos drets que els aconseguits pels seus companys de fàbrica amb la multinacional japonesa.

Ho fan després que la direcció d'Acciona Facility Services rescindís del seu contracte amb Nissan i plantegés un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a uns 500 empleats, repartits entre les plantes de Zona Franca de Barcelona i Sant Andreu de la Barca. L'atur dels treballadors d'Acciona Facility Services arriba després que començaran a mobilitzar-se el dilluns, dia en què arrencava el període de consultes de l'ERTO. Primer, van protestar davant a l'entrada de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, des de les 5 hores de dilluns fins a les 8 hores, acció a la qual es van sumar alguns empleats de l'automobilística, que no van accedir a l'interior. A partir de les 9 hores, es van desplaçar a davant de l'hotel Catalonia La Maquinista, on es va celebrar la primera reunió de negociació per l'ERTO. Aquesta va ser la primera jornada de protestes dels treballadors d'Acciona Facility Services, que preveuen un calendari de mobilitzacions setmanal.