El TSJC avala la limitació horària als bars

Nou revés judicial a la patronal d'oci nocturn Fecasarm. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar ahir la limitació horària fins a la una de la matinada de les activitats d'hostaleria, restauració, terrasses i restaurants de platja, la imposició d'una distància de dos metres entre les taules de les terrasses i la prohibició de fumar al carrer sense una distància de dos metres.

El jutge denega la suspensió cautelar de la limitació horària desestimant el recurs de Fecasarm en considerar que la normativa impulsada per la Generalitat defensa l'interès general i que no pot prevaldre «l'interès estrictament econòmic d'un sector». Aquesta és la quarta resolució en pocs dies que avala les mesures del Govern en el context de la covid-19 en resposta als recursos de Fecasarm.

El jutge indica que les conseqüències econòmiques negatives que esgrimeix la Fecasarm «no poden alterar el contingut i la finalitat de les mesures adoptades a la resolució administrativa, perquè aquestes tenen un únic fonament, com és la salvaguarda de la salut de les persones de Catalunya, davant la greu situació sanitària i l'alt nivell de contagis pels efectes de la pandèmia de la covid-19».

En els darrers dies hi ha hagut diverses resolucions similars del TSJC que avalen les mesures preses per la Generalitat en el context de la covid-19. El 13 d'agost es van desestimar les mesures cautelars per la pròrroga de tancament de locals a Catalunya, el 20 d'agost les mesures cautelars contra la limitació d'horaris i de fumar a les terrasses, i aquest dilluns les mesures cautelars contra el tancament sine die de les discoteques.

Després de saber la notícia, la patronal va anunciar ahir l'aval judicial que el TSJC ha donat a les mesures impulsades pel Govern. Segons Fecasarm no hi ha «aval científic que acrediti que en funció de l'hora de tancament dels locals hi ha una major propagació del virus» i entén que la limitació horària dels locals, fixada a la una de la matinada, és «arbitrària».