Arrestats a Barcelona dos homes per robar un rellotge de 70.000 euros a Eivissa

La Policia Nacional va detenir el dijous 20 d'agost dos homes de 20 i 28 anys i nacionalitat marroquina que formaven part d'un grup criminal organitzat dedicat als robatoris amb violència de rellotges d'alta gamma.

Se'ls atribueix el robatori d'un rellotge valorat en 70.000 euros a Eivissa la matinada del dimarts 18 d'agost. La banda s'havia desplaçat de Barcelona a Eivissa perquè consideraven que buscar, localitzar i seleccionar turistes seria més fàcil per l'increment del turisme a l'illa, segons apunten els investigadors.

Un altre membre d'aquesta banda va ser detingut la setmana passada pel robatori d'un altre rellotge. Buscaven víctimes adinerades, les seguien i no dubtaven a pegar-les si es resistien.

Abans d'actuar, els lladres s'asseguraven de garantir una via per escapar-se i després desapareixien un temps prudencial de l'escenari delictiu per tornar-hi més endavant. L'alt valor dels rellotges seleccionats s'havia convertit en l'especialització d'aquesta banda per la fàcil sortida al mercat negre i la dificultat per localitzar-los i utilitzar-los com a element de prova inculpatòria.