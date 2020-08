Un bar de la Cerdanya acull una festa amb centenars de joves sense mascareta

Una discoteca de Queixans, a la Cerdanya, va acollir aquest dissabte una festa amb uns tres-cents joves, la majoria dels quals no duien mascareta ni respectaven la distància de seguretat, segons informa El País. Aquest diari ha tingut accés a un vídeo que mostra l'escena: un local a l'aire lliure que era ple de gent a tocar l'una de l'altra, ballant abraçats, sense protecció a la cara i, alguns, també, fumant a menys de dos metres d'altres clients.

Mauro Maqueda, propietari de Badiu, l'establiment on va tenir lloc la festa, ha explicat a l'esmentat mitjà que "nosaltres obliguem els clients a entrar amb mascareta i fem tot el possible per adaptar-nos a les mesures que van sortint. Cada nit fem fora gent perquè no es comporta". Tanmateix, afegeix que "és pràcticament impossible tenir joves de 18 a 25 anys asseguts, quiets i sense ballar" i assegura que, de no obrir el seu establiment, la festa es "ramificaria" per altres llocs.

Alguns testimonis, diu El País, relaten que els cambrers del local van insistir en la necessitat de respectar la normativa, però que igualment molts clients es van apropar durant tota la nit a les barres per demanar les consumicions sense mascareta. Els Mossos d'Esquadra, recull també el text, es van presentar al local, però una vegada ja estava tancat.