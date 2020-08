Barcelona fa proves de tensió a les 500 palmeres de la Ciutadella arran de l'accident

Els tècnics de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona van començar a efectuar proves de tensió al mig miler de palmeres que hi ha al parc de la Ciutadella, on dimarts una es va desplomar i va matar un home.

Els tècnics van començar a inspeccionar les 500 palmeres i també els 2.500 arbres que hi ha al parc, que estarà tancat al públic dos o tres dies perquè es realitzin aquests treballs.

Segons van explicar fonts municipals, a les palmeres se'ls estan fent, a més, proves de tensió, que consisteixen a moure els seus troncs, que són flexibles, per veure si aguanten. La palmera sinistrada, de la qual va caure el terç superior i que aparentment estava sana, va ser tallada i s'està analitzant una mostra en laboratori. Ahir, el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans del consistori, Frederic Ximeno, va explicar que aquesta palmera havia passat el pla de risc a què se sotmeten bianualment tots els exemplars de la ciutat i que els respectius estudis fitosanitaris a la fi de 2018 i la seva anàlisi no revelaven cap afectació. A Barcelona hi ha 230.000 arbres, dels quals 10.000 són palmeres, segons el consistori.

El grup de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona va demanar al govern de l'alcaldessa Ada Colau un inventari de tots els arbres de la ciutat que revisi el seu estat. Aquest grup municipal ha registrat un prec dirigit a l'alcaldessa que també demana una avaluació dels protocols i plans de manteniment de l'arbrat de la ciutat i avança que demanarà la compareixença del govern en la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat al setembre perquè informi de les causes de l'accident mortal.

L'accident va passar cap a les 15.08 hores de dimarts, quan es va enfonsar el terç superior d'una palmera i l'impacte de la seva caiguda va matar un home de 41 anys i va produir contusions a una dona.