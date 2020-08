ERC demana «humilitat» i «generositat» a JxCat per expandir l'independentisme

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va demanar a JxCat «humilitat» i «generositat» per aconseguir l'objectiu més important ara, ha dit, que és expandir l'afinitat independentista a la població de l'actual 48%, segons ell, a més del 50%.

Aragonès, va assegurar que el referèndum reconegut sobre la independència de Catalunya «serà inevitable» i que la qüestió se centra en quant es trigarà «i a quin cost». Per aconseguir que sigui com més aviat millor, Aragonès sosté que l'independentisme s'ha d'articular en tots els àmbits ideològics i fixar estratègies consensuades: «Hem passat de ser quatre gats al 48% a les eleccions, i això s'ha fet quan ens hem dirigit al conjunt de la població i no quan ens he discutit entre nosaltres». Aragonès sosté que Catalunya «és un país tan divers i tan potent que no cap en una sola llista i un sol lideratge» sinó que «n'ha de tenir molts» i amb «capacitat de col·laborar».

Aragonès defensa que l'independentisme ha de ser capaç de «representar el conjunt de la societat» i, per a això, cal tenir propostes polítiques que cobreixin tots els àmbits ideològics: «Els números indiquen que quan ens hem anat a obrir a tots els àmbits ideològics, hem maximitzat els resultats però quan hem reduït les opcions, hem minimitzat els resultats».



Consensos estratègics

Així va respondre el vicepresident del govern i coordinador nacional d'ERC a una pregunta durant el cicle de conferències «Repensem l'Empordà» que qüestionava per què l'independentisme no es presentava sota unes úniques sigles. En aquest sentit, Aragonès insta a arribar a consensos estratègics a partir «de l'anàlisi realista» de la situació actual.

Un anàlisi que, argumenta, ha de servir per fixar «quines són les dificultats» però no per «conformar-se» sinó «per superar-les». I en aquest punt ha assenyalat tres grans objectius per a l'independentisme. El primer, superar el 50% dels vots en totes les eleccions «perquè no hi hagi mai més l'excusa de dir que no som majoria». El segon, que l'independentisme «sigui percebut i sigui igual a bon govern en totes les administracions» i el tercer continuar treballant per internacionalitzar el conflicte. A partir d'aquí, reflexiona Aragonès, «el referèndum serà inevitable»: «Un referèndum reconegut, l'exercici al dret a l'autodeterminació i la independència de Catalunya són inevitables, la qüestió és quant tardem i a quin cost».