El Govern no descarta recórrer a rastrejadors militars

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, no descarta que Catalunya recorri a rastrejadors militars "si cal", tot i que precisa que "ara mateix no cal" perquè el departament de Salut de la Generalitat ja disposa d'un servei propi que ha "multiplicat" els seus efectius.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català d'aquest dijous, la consellera ha afirmat que la pandèmia els ha ensenyat a no "parlar categòricament d'alguna cosa sí o no", pel que no tanquen la porta a acceptar l'oferta del Govern espanyol, que va plantejar la cessió de 2.000 rastrejadors de les Forces Armades a les autonomies.

"Si cal, activarem el que sigui necessari, però en aquests moments tenim un servei propi", ha recalcat Budó, que ha afegit que el Govern vol conèixer la "lletra petita" de l'oferta de l'Executiu de Pedro Sánchez abans de fer una valoració més extensa.