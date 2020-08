L'ANC prepara un 11-S «sense aglomeracions» i amb una polèmica concentració a la UB

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va explicar ahir que estan preparant 90 punts per manifestar-se el dia 11 de setembre arreu de Catalunya. En una entrevista amb Rac1, va garantir que s'hi compliran mesures de seguretat pel coronavirus com la distància entre manifestants i l'ús obligatori de mascaretes i ha descartat dur a terme mobilitzacions massives: «Això no ho farem».

Preguntada per la polèmica desfermada pel fet que una d'aquestes concentracions es farà davant de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), Paluzie va contestar que aquest edifici no estava inclòs en el «catàleg» que preveia l'ANC en un primer moment, però que es va incorporar a proposta de la sectorial d'universitats de l'entitat.

Així mateix, Paluzie va treure ferro a les manifestacions que va fer sobre els rectorats de la UB i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va dir que estan controlats per «unionistes», i les va circumscriure a la «falta de suport» d'aquestes universitats als membres de la Sindicatura de l'1-O encausats.

Paluzie va dir que estan «adaptant» la mobilització de la Diada a les indicacions sanitàries que els trasllada Protecció Civil i va posar en dubte que el Govern pretengui prohibir-la. «Necessitarien l'estat d'alarma per prohibir perquè el dret de manifestació no el pots prohibir», va recordar.



L'«experiència» de l'entitat

Paluzie va reivindicar «l'experiència» de l'ANC en l'organització de manifestacions des de fa anys i va assenyalar que s'han dut a terme protestes de petit format els darrers mesos «i en cap s'hi han vist imatges d'aglomeracions generadores de riscos, sinó que s'actua amb molta responsabilitat».

«Anirem a una mobilització presencial molt descentralitzada amb estrictes mesures de distància de dos metres entre persona», va garantir, tot evitant carrers estrets i establint controls per evitar aglomeracions.

La presidenta de l'ANC va demanar «no renunciar a drets fonamentals» com el de manifestació i va comparar la protesta amb la tornada a la feina de la ciutadania malgrat la pandèmia de covid-19.

«El dia 11 de setembre l'independentisme ha d'explicar i exposar al carrer el seu missatge política amb moltíssimes mesures», va resumir. Segons va avançar, l'epicentre de la manifestació serà la plaça de Letamendi de Barcelona, on es faran els parlaments i hi haurà una pantalla de grans dimensions.

Per garantir la distància entre manifestants, va relatar que aquest mateix dimecres es reuniran les territorials per si cal adaptar nous punts de protesta i que estudiaran si cal marcar les distàncies a terra «amb guix o alguna pintura no permanent».



Decret de manifestació

El Govern va aclarir dimarts que el dret de manifestació quedarà eximit de la prohibició de reunions de més de deu persones en espai públic i privat si es respecten les mesures de seguretat, per la qual cosa no afectarà la manifestació prevista per la Diada. Fonts de la Presidència van indicar que el dret a la manifestació està permès «sempre que s'exerceixi respectant les mesures de distanciament, mascareta i higiene de mans».