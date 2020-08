Quatre detinguts per tràfic de drogues en inspeccionar una granja de perdius

La Guàrdia Civil va desarticular una organització dedicada al tràfic de drogues després de realitzar una inspecció en una granja de perdius a la Cabra del Camp (Tarragona), amb l'arrest de quatre persones com a presumptes autores d'un delicte de cultiu i tràfic de drogues, ha informat aquest dimecres l'institut armat en un comunicat.

Els agents van confiscar 142 quilos de cabdells de marihuana, 88 quilos de picada, 403 quilos de cabdells en plantes i 433 plantes amb un pes de 976 quilograms, sent la quantitat de marihuana intervinguda de 1.609 quilograms.



Patrulla del Seprona

Els fets es van iniciar després que una patrulla del Seprona en una inspecció rutinària en una explotació avícola observessin símptomes de nerviosisme en la persona que els va atendre, i en arribar a una de les naus en lloc de les perdius van trobar tres homes extraient de les plantes els cabdells de marihuana.

La Guàrdia Civil va realitzar l'entrada i registre de les diferents instal·lacions per ordre judicial i van detectar diversos magatzems utilitzats per a l'assecat, dipòsit i elaboració de la marihuana, així com a l'exterior de la finca una plantació a l'aire lliure tapada amb una xarxa per dificultar-ne la visió des de l'aire.

La finca presentava una infraestructura i els mitjans suficients per a una producció constant, va afirmar la Guàrdia Civil, que va detenir quatre homes (tres de nacionalitat romanesa i un altre de marroquina) i va investigar uns altres dos de nacionalitat espanyola; els quatre arrestats van ingressar a la presó provisional després de passar a la disposició del jutge.