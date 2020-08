UGT exigeix les mateixes garanties per a les empreses auxiliars de Nissan

El secretari general de la UGT, Camil Ros, va defensar ahir que l'acord per mantenir Nissan a Catalunya un any més ha de cobrir, també, els treballadors de les empreses proveïdores com Acciona.

Coincidint amb la setmana d'obertura de les negociacions i mobilitzacions dels treballadors d'Acciona contra un ERO que afecta 500 persones, el secretari d'UGT va exigir una «cobertura total» que protegeixi tots els empleats, «no només els que estan en nòmina de Nissan», sinó també els que treballen subcontractats dins de les seves plantes. «No pot ser que s'hagin pogut salvar els llocs de treball de Nissan mentre trobem una alternativa i mentrestant hi hagi un degoteig de destrucció de llocs de feina, s'ha de poder frenar», va avisar.

Ros va assegurar que el sindicat desconeix «les clàusules i contractes» que tenien Nissan i Acciona, però va reclamar una solució «paraigües» que els treballadors subcontractats no quedin al marge dels acords assolits amb la multinacional nipona.



Parlar de manera «seriosa»

El secretari general de la UGT va admetre que s'ha de parlar de manera «seriosa» de les alternatives industrials a Nissan, perquè ara per ara no n'hi ha cap de «certa i concreta».

A més, el dirigent sindical va exigir que la solució beneficiï no només els empleats de Nissan, sinó també tota la gent que, indirectament, treballa per a les plantes de l'empresa. Els treballadors d'Acciona han iniciat aquesta setmana les negociacions amb l'empresa per un ERO que afecta unes 500 persones.

El comitè d'empresa va registrar una petició de vaga general indefinida que està vigent des d'aquest dimecres, però per ara els empleats segueixen a casa amb un permís retribuït perquè l'empresa no els ha cridat a treballar. Dijous, està previst que es mobilitzin al carrer.



Trencament unilateral

De fet, Acciona va trencar de forma unilateral el seu contracte amb Nissan –que acabava el 31 de març del 2021– a l'agost.

L'automobilística va qualificar de «totalment injustificada» la decisió i, de fet, la sortida d'Acciona dificulta la represa de l'activitat a la Zona Franca.

Nissan tenia previst reprendre l'activitat el dilluns 24 d'agost, però finalment la data de reobertura serà el 31 d'agost per a la furgoneta e-NV200 i el 7 d'agost per als vehicles pick-up.