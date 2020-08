Obren una bústia per denunciar festes il·legals

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha posat en marxa un correu electrònic per denunciar festes il·legals de manera anònima que l'entitat posarà en coneixement de les autoritats. Han decidit fer-ho després d'haver rebut "múltiples denúncies i queixes" sobre aquesta qüestió i per "constatar que la manca d'oferta d'oci nocturn legal ha disparat la pràctica d'oci nocturn il·legal" i pressionar l'administració perquè se'ls permeti reobrir les discoteques. També volen fer una "llista negra" d'empreses que lloguen equips de música i il·luminació a les festes il·legals perquè consideren que contribueixen a "allargar l'agonia dels locals legals".

La Fecasarm indica que la creació d'aquesta bústia de denúncia es fa després de les "gravíssimes acusacions" de la Generalitat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en contra de la reobertura dels locals d'oci nocturn.

En concret, critiquen que es digui que "els locals d'oci nocturn son una font important de contagis per diversos motius que es donen tant en espais oberts com tancats". L'entitat afirma que els locals no poden ser font de contagis perquè les discoteques porten més d'un mes tancades mentre els contagis segueixen augmentant.

"Davant el fet constatat que la manca d'oferta d'oci nocturn legal ha disparat la pràctica d'oci nocturn il·legal" i aquest fet "retarda la seva reobertura", han decidit crear aquesta bústia de denúncies al correu electrònic denuncia@fecasarm.cat.

Asseguren que hi ha festes il·legals amb taules per 5.000 euros que es publiciten per les xarxes socials. Indiquen que també han denunciat activitats amb llicència com un restaurant musical de la Cerdanya que no respectava l'aforament permès ni les mesures de protecció.