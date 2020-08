Alerta per xàfecs que podran superar els 40 litres en mitja hora a les comarques del litoral

Protecció Civil de la Generalitat demana no abaixar la guàrdia davant el front de pluges intenses de les properes hores. Per aquest cap de setmana, es manté la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) donat que les condicions hidrològiques segueixen sent adverses i es preveu que les pluges continuïn durant aquesta nit i demà.

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es preveu que aquesta nit i demà durant el llarg del dia es puguin superar els 40 l/m2 en 30 minuts d'intensitat de pluja a les comarques del litoral, especialment al Tarragonès i Barcelonès. Les pluges afectaran amb menor intensitat les comarques de la Catalunya Central.

En funció a aquestes dades, es manté el pla activat, ja que els augments dels cabals dels rius, especialment el Ter i el Llobregat en les seves desembocadures podria ocasionar inundacions en les zones més properes.

El telèfon 112 de Catalunya ha rebut 511 trucades fins a les 18 hores per 314 incidents relacionats amb les pluges. La majoria per inundacions, obstacles a la calçada, risc estructural i rescat de persones. Cap d'aquestes de gravetat.D'aquestes trucades, els Bombers de la Generalitat han atès 329 avisos relacionats amb l'episodi de pluges entre les 19 hores del dia 28 i les 12 hores del 29.

Protecció Civil de la Generalitat manté la recomanació d'extremar les precaucions prop de lleres, rius i guals prop dels rius Ter i Llobregat així com als torrents i rieres del Maresme les properes hores perquè es podran produir augments sobtats del cabal.

Es recomana evitar fer activitats propers a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals pel perill de possibles crescudes sobtades i evitar els desplaçaments innecessaris.

En cas de conduir amb pluja, el Servei Català de Trànsit recomana:



Augmentar la distància de seguretat.

Reduir la velocitat.

En cas de patir aiguaplaning: no s'ha de frenar ni accelerar, el millor remei és moderar la velocitat.

Sense frens ABS, frenar amb suavitat i amb frens ABS, frenar amb decisió.

Comprovar durant la marxa si els frens responen i al mateix temps eixuguem la humitat que puguin i tenir i recuperem la seva eficàcia.

En cas de pluja torrencial: cal estacionar amb un lloc segur i mantenir encesos els llums.

No travesseu zones inundades.



El temporal de pluja que assota des d'ahir Catalunya ha provocat aquesta matinada inundacions en baixos, carrers i aparcaments, a més fer caure alguns arbres, cosa que ha obligat els bombers a atendre més de mig miler de emergències relacionades amb l'episodi meteorològic.



El temporal, que ha mesurat una ratxa màxima de vent de 86 quilòmetres per hora a Portbou (Alt Empordà), també està causant un fort onatge, amb onades de fins a 2,5 metres a la Costa Brava. La majoria de les platges catalanes llueixen avui bandera vermella.