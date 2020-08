Bassa: "És impossible acabar aquest procés només amb confrontació"

L'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, veu "impossible" culminar el procés d'independència "només amb confrontació" i defensa que cal també mantenir "sempre" obert el diàleg. En una entrevista a Rac1, Bassa diu que no s'ha de convocar la taula diàleg "per fer una foto", sinó per avançar en una solució al conflicte. En aquest sentit, Bassa aposta per "combinar la confrontació democràtica", caracteritzada per la desobediència civil, amb un "diàleg que hauria de ser constant". "Sempre he reivindicat el diàleg, i des que sóc a la presó el continuo reivindicant malgrat la repressió que estic patint", afirma. Preguntada sobre l'indult, Bassa diu que prefereix l'amnistia però que el veuria bé: "Jo no vull ser Mandela, no sóc màrtir de ningú".

L'exconsellera de Treball assegura que voler seguir a la presó seria "egoista" pel seu entorn. Bassa admet que no sap si la petició d'indult que va demanar la UGT per a ella prosperarà, però destaca positivament que el govern espanyol s'hi hagi de pronunciar. "L'Estat té la pilota a la seva taula. Ara el govern espanyol ha de dir si li sembla bé la sentència que tenim, i si és just que estiguem a la presó, o no", recorda. Bassa diu que des de la presó les discrepàncies entre els partits de l'independentisme es viuen "molt malament" però recorda que "és normal" que hi hagi diferències ideològiques. L'important, afirma, és que els partits tinguin una "estratègia comuna" sobre l'objectiu final de la independència."Crec que ningú ha reculat, ningú ha dit 'no' al que vam fer. Demano la unitat, però en l'estratègia nacional. De projecte cada partit ha de tenir el seu", assegura.