Cas Alfred Bosch: per la Generalitat el problema és la filtració

El conseller d'Afers Exteriors, Bernat Solé, vol que s'investigui com i perquè s'ha filtrat l'informe de la Inspecció General del Govern sobre els presumptes assetjaments de l'excap del gabinet del conseller, Carles Garcías, a algunes treballadores. Pel Govern el problema és la filtració, i Solé creu que haver-lo «publicitat no ajuda gens» a preservar la confidencialitat de les víctimes ni a recuperar la confiança.

Per això, va assegurar que ha demanat al Govern saber en quin moment es va filtrar. L'escàndol destapat al març va provocar la dimissió de l'aleshores conseller Alfred Bosch, a qui ara s'ha demanat de sancionar perquè l'informe en qüestió conclou que tant ell com l'exsecretària general del Departament, Mercè Salvat, haurien estat al corrent dels suposats assetjaments. El conseller Solé va reiterar la «tolerància zero» cap als casos d'assetjament sexual i va assegurar que s'ha recuperat la confiança de les persones que el van patir directament al Departament d'Afers Exteriors.

En aquest sentit, va assegurar que s'ha millorat el protocol «perquè això no es torni a viure de la manera que es va viure». Això no obstant, va remarcar que la lluita contra aquest tipus de casos també passa per la «preservació de la confidencialitat», per aquest motiu, va dir que ha demanat al Govern saber en quin moment i perquè es va publicitar l'informe sobre el cas, ja que «de res servirà implementar mesures de confidencialitat si com a Govern no som capaços de mantenir-les».

Solé va fer aquestes declaracions a Lleida, on va fer la primera visita institucional a la Paeria des que va començar la pandèmia de la covid-19.



Expedient sancionador

Precisament el mateix dia de la publicació de l'informe el Govern va anunciar que decidiria «en les properes setmanes» si obre o no un expedient sancionador pel cas dels presumptes assetjaments al departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant l'etapa de l'exconseller Alfred Bosch.

El consell executiu va rebre dimecres l'informe de la Inspecció General del Govern sobre el cas. L'escàndol, destapat per l' ARA el mes de març. El Govern va obrir una investigació per aclarir perquè no es va activar en el seu moment el protocol per a la prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual. De fet, l'informe de Funció Pública proposa que el Govern sancioni l'exconseller Bosch i l'exsecretària general Mercè Salvat. La investigació interna conclou que Bosch i Salvat sabien que l'excap de gabinet del conseller podria haver estat assetjant diverses companyes del departament abans que el cas es fes públic. Tot i que Bosch va activar els protocols el mateix mes de març, a la investigació se li retreu que no actués abans.

Ara, el Govern ha de decidir si opta o no per incoar un expedient sancionador per no haver activat el protocol. L'exconseller, però, ja no treballa per l'administració pública, perquè va dimitir. Per la seva banda, Salvat ara treballa per Salut. L'informe es va encarregar el passat 9 de març, quan va sortir a la llum l'esmentat cas d'assetjament sexual, amb l'objectiu de dirimir si la conselleria havia actuat de forma diligent al respecte.

Al seu dia, Bosch (ERC) va negar en seu parlamentària que hi hagués constància que el seu excap de gabinet podria estar assetjant altres treballadores del departament quan el va cessar pocs mesos abans que es fes públic el cas.

Segons va dir, el va fulminar pel «tracte dur» que dispensava a altres treballadors.