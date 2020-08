Catalunya, a l'alça: suma 1.350 casos nous

Catalunya va registrar ahir un increment destacat de casos de covid-19, amb 1.350 nous confirmats, elevant la xifra total fins als 126.849, segons l'últim balanç de Salut. Des de l'inici de la pandèmia han mort 12.994 persones, nou més respecte a l'últim balanç. D'altra banda, els hospitals sumen 665 pacients ingressats, set més respecte a l'última actualització. D'aquests, 126 es troben a l'UCI (tres menys).

El risc de rebrot segueix pujant i ja s'acosta a 200 (194,64) i acumula dues setmanes consecutives a l'alça. Entre els dies 4 i 10 d'agost, aquest indicador se situava en 165,43 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana de l'11 al 17 d'agost va passar a 175,96. Ara (setmana del 18 al 24 d'agost), se situa en 194,65 i s'acosta al pic registrat el passat 23 de juliol, quan el risc de rebrot era de 202,93. De fet, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, dijous es va mostrar preocupat per l'evolució de la corba de contagis. «Hem de dir-ho clar: hem retrocedit tres setmanes, i ara tots hem de fer esforços per reduir la corba», va dir.

En paral·lel, la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sobre d'1, a 1,13. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,13 persones. Per frenar-ne la propagació, l'Rt s'ha de situar per sota d'1.



La mitjana d'edat, de 38 anys

Al llarg de la darrera setmana s'han fet 93.595 proves PCR a tot el territori, de les quals un 8,05% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,96 anys, una xifra pràcticament calcada a la de les dues setmanes anteriors (38,35 anys entre els dies 11 i 17 d'agost i 38,78 anys entre els dies 4 i 10 d'agost).



Risc de rebrot disparat a Balaguer

El municipi de Balager, a la Noguera, registra el risc de rebrot més alt de tot Catalunya. Durant l'última setmana el risc de rebrot s'ha disparat, situant-se a 1.138,24, lluny del risc de 832,7 registrat la setmana passada i de 431,55 fa dues setmanes.