El Meteocat dona per finalitzat l'episodi d'acumulació d'aigua tot i que encara es preveuen pluges

El Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzat l'episodi d'acumulació d'aigua i preveu encara pluges però no tan intenses. Així i tot, Proteccio Civil manté encara l'alerta del Pla Inuncat perquè els cabals dels rius es mantenen elevats, fins a la normalització. Ara per ara, la temperatura és força més baixa que ahir a la mateixa hora i per aquesta tarda estan previstes algunes precipitacions al litoral i prelitoral central, així com al Pirineu occidental.



Tot i que la massa d'aire ha canviat en superfície, en altura encara ha d'arribar el nucli de la pertorbació, amb aire fred associat, que serà un dels factors que ajudaran a reactivar els ruixats i algunes tempestes entre aquest vespre i tot el dia de demà.







? Actualitzat avís per intensitat de pluja per avui i demà ?



Baixa la probabilitat i la extensió però es manté el perill d'algun xàfec local amb intensitat forta. pic.twitter.com/EtYCV6dR00 — Meteocat (@meteocat) August 29, 2020



Les conseqüències dels episodis de tempesta

Les tempestes d'ahir a la tarda i d'aquesta nit i matinada han deixat algunes quantitats de pluja inusuals, amb >100 mm a sectors del #Ripollès, #Berguedà i nord d'#Osona pic.twitter.com/3e0cKPhTxJ — Meteocat (@meteocat) August 29, 2020

La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques ha registrat 5.867 llamps núvol-terra a Catalunya, dels quals 863 al #Berguedà.



El mapa els mostra per franges horàries i permet veure la seva trajectòria de sud-oest a nord-est pic.twitter.com/zempz9qfb1 — Meteocat (@meteocat) August 29, 2020

