Presó incondicional per un home acusat de cometre dues violacions a Reus

El jutjat de guàrdia de Reus va ordenar presó provisional sense fiança per a un home detingut per dos delictes d'agressió sexual. Els fets van tenir lloc el cap de setmana passat, quan una dona va denunciar dues violacions en un mateix dia. A més de l'agressor, també es va detenir una dona. Segons alguns mitjans locals, la dona és la propietària del pis on vivia la víctima i esta acusada d'inducció a la prostitució, ja que hauria muntat un prostíbul il·legal a l'immoble. Després de prestar declaració, la dona va quedar en llibertat amb ordre d'allunyament.