Rebel·lió interna a Ciutadans contra el relleu de Roldán per Carrizosa

Els diputats de Ciutadans al Parlament Sergio Sanz, Carmen de Rivera, Maria Vall i Antonio Espinosa han denunciat internament el relleu de Lorena Roldán, elegida fa un any en primàries com a candidata a les catalanes, per Carlos Carrizosa, segons el document a què va tenir accés EFE.

Els quatre parlamentaris, que van donar suport a la candidatura crítica de Francisco Igea en les primàries a la presidència del partit, van denunciar manca de «democràcia interna» en la formació.

El text, registrat ahir al migdia a la plataforma del partit, denuncia que s'hagi situat Carrizosa per part de l'executiva i sense nova consulta a les bases després que Roldán hagi suposadament decidit fer un pas al costat per concentrar-se en la seva feina al Senat i donar oportunitat a un candidat més adequat per a la coalició electoral constitucionalista que Cs vol liderar.

Els diputats van recordar que Roldán va ser escollida pel 86% dels vots en primàries i que, en cas de necessitar un relleu, no hi ha «motius polítics ni organitzatius que justifiquin no convocar unes noves primàries».



Absència de primàries

«L'absència de primàries impedeix el debat d'idees», van apuntar. Més enllà, denuncien que l'elecció de Carrizosa «és contrària a dret i vulnera els estatuts» de la formació.

La decisió de l'executiva del 19 d'agost de rellevar Roldán com a candidata consideren que contravé la llei de partits i els seus drets com a afiliats.

Sobre el relleu, el mateix Carrizosa explicava en diverses entrevistes i compareixences aquesta setmana que era conforme amb les normes internes del partit que la direcció pogués elegir un altre candidat si l'elegit en primàries renunciava i es donaven circumstàncies «extraordinàries» com les que, segons ell, es donen a Catalunya.

Els signants del document van recordar que Cs des del seu naixement ha volgut abanderar la regeneració democràtica no només envers els processos electorals, sinó també en el funcionament dels mateixos partits.